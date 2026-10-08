Umbertide, Carta “Dedicata a te”: 500 euro per le famiglie in possesso dei requisiti

Il contributo per il 2026 sarà accreditato dal 4 novembre. Non occorre presentare domanda: i beneficiari saranno individuati direttamente dall’INPS

Arrivano anche a Umbertide le indicazioni per la Carta “Dedicata a te” 2026-2027, la misura nazionale destinata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti economici e familiari previsti.

Il contributo è pari a 500 euro per l’annualità 2026 e ad altri 500 euro per il 2027, destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

La prima cosa da sapere è che non è necessario presentare alcuna domanda. Sarà infatti l’INPS a individuare direttamente i nuclei familiari beneficiari sulla base dei requisiti previsti e a trasmettere successivamente gli elenchi ai Comuni per le verifiche.

Tra le condizioni indicate figurano la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo e un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro. La graduatoria tiene conto anche della composizione familiare, con priorità ai nuclei con almeno tre componenti e, in particolare, a quelli nei quali sia presente almeno un minore.

Sono previste inoltre diverse incompatibilità. La misura non spetta ai nuclei nei quali un componente percepisca, tra gli altri, Assegno di inclusione, Carta acquisti, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG o altre forme di sostegno al reddito e alla disoccupazione indicate dalla normativa.

Le carte prepagate saranno messe a disposizione da Poste Italiane e potranno essere ritirate presso gli uffici postali. Per il 2026 il contributo sarà accreditato a partire dal 4 novembre.

Attenzione però alla prima scadenza: per non perdere il beneficio, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Gli elenchi definitivi dei beneficiari saranno pubblicati dal Comune con modalità tali da garantire la privacy. La pubblicazione sul sito istituzionale avrà valore di notifica ufficiale e, salvo diverse indicazioni dell’INPS, il Comune non invierà comunicazioni individuali per posta.

La seconda quota, relativa al 2027, sarà invece erogata a partire da aprile 2027. Per usufruirne sarà necessario effettuare almeno un pagamento tra il 1° aprile e il 31 agosto 2027, mentre le somme dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Umbertide ai numeri 075 9419227 e 075 9419253.