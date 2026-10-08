Pistrino, nuovo Postamat di ultima generazione: il servizio attivo 24 ore su 24

L’installazione nell’ambito del Progetto Polis. Il Comune: “Un risultato importante per la comunità”

Un nuovo Postamat di ultima generazione è stato installato a Pistrino, nel territorio comunale di Citerna, offrendo ai cittadini un servizio accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

L’intervento rientra nel Progetto Polis, il programma dedicato alla trasformazione degli uffici postali dei piccoli Comuni. Nel territorio di Citerna erano già stati interessati dalla riqualificazione gli uffici postali di Pistrino e del borgo antico di Citerna.

Il nuovo ATM rappresenta ora un ulteriore passo avanti sul fronte dei servizi a disposizione della comunità.

Attraverso il Postamat è possibile effettuare prelievi di contante, consultare saldo e movimenti, effettuare ricariche telefoniche e ricaricare le carte Postepay. Il dispositivo consente inoltre di pagare bollettini e utenze e di effettuare pagamenti attraverso QR code.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza, con sistemi anti-skimming contro la clonazione delle carte e dispositivi per la protezione delle banconote.

Il nuovo servizio permette quindi di svolgere diverse operazioni anche al di fuori dei normali orari di apertura dell’ufficio postale, rappresentando un servizio di prossimità particolarmente utile per Pistrino e per il territorio comunale.

Il Comune di Citerna ha espresso soddisfazione per l’intervento e ha ringraziato Poste Italiane, gli uffici territoriali e la dirigenza per aver accolto le richieste dell’Amministrazione.

Il Progetto Polis punta proprio a trasformare gli uffici postali dei piccoli Comuni in presìdi sempre più moderni, capaci di offrire ai cittadini non soltanto i tradizionali servizi postali, ma anche nuove opportunità di accesso ai servizi.

Per Pistrino, il nuovo Postamat rappresenta così un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento e potenziamento dei servizi sul territorio.