Intelligenza artificiale e sostenibilità, ad Arezzo il confronto tra scuola e imprese

Giovedì 8 ottobre l’evento conclusivo italiano del progetto Erasmus+ SEiSC: docenti, ricercatori e aziende si confronteranno sulle competenze del futuro

L’intelligenza artificiale è già entrata nella vita quotidiana degli studenti. La scuola, invece, sta ancora cercando il modo migliore per accompagnare questo cambiamento, preparando insegnanti e ragazzi alle competenze che il mondo del lavoro richiederà nei prossimi anni.

È da questa riflessione che partirà giovedì 8 ottobre ad Arezzo il confronto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito dell’evento conclusivo italiano di SEiSC – Sustainable Entrepreneurship in Smart Clothing, progetto Erasmus+ che coinvolge sei Paesi europei.

L’appuntamento si svolgerà dalle 9.30 al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” e vedrà allo stesso tavolo dirigenti scolastici, docenti, ricercatori e rappresentanti del mondo produttivo.

Il tema è particolarmente attuale: gli studenti utilizzano già strumenti di intelligenza artificiale, mentre la formazione dei docenti procede più lentamente. Anche sul fronte della sostenibilità, secondo la ricerca italiana realizzata nell’ambito del progetto Erasmus+ DigiSET, esiste ancora un divario tra l’importanza riconosciuta al tema e le competenze professionali richieste agli insegnanti.

L’obiettivo dell’incontro sarà quindi provare a capire come cambiare la didattica, senza limitarsi a inseguire le nuove tecnologie ma utilizzandole per costruire maggiore consapevolezza, spirito critico e competenze realmente spendibili.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale dell’USR Toscana Luciano Tagliaferri, mentre Mario Giampaolo, professore associato all’Università di Siena, parlerà delle competenze necessarie ai docenti per affrontare la sostenibilità digitale.

Il dirigente dell’USR Toscana Roberto Curtolo affronterà invece il rapporto tra scuola, competenze e intelligenza artificiale. Francesca Storai e Paola Nencioni di INDIRE presenteranno le esperienze legate alla filiera “4+2”, mentre Antonella Vitiello, general manager di ITS MITA Academy, porterà il punto di vista delle imprese della moda toscana.

Una parte importante della giornata sarà dedicata proprio al settore della moda, con le esperienze degli istituti tecnici e professionali di Prato e Firenze e il lavoro svolto dai docenti formati come Sustainable Adaptive Teachers.

Tra gli strumenti sviluppati dal progetto c’è anche Agora Lake, piattaforma di simulazione virtuale presentata da Erina Guraziu, presidente di OpenCom. Gli studenti possono confrontarsi con situazioni imprenditoriali ambientate in aziende reali della moda sostenibile e prendere decisioni, con l’intelligenza artificiale che adatta il percorso alle loro scelte.

Il confronto coinvolgerà infine anche il mondo produttivo, con gli interventi di CNA Arezzo, Confartigianato, Confindustria Toscana Sud e Gucci, attraverso la Global Learning Director Cristina Bocali.

Il progetto SEiSC non si concluderà però con l’evento di Arezzo. Alle scuole resteranno un quadro di competenze basato sui riferimenti europei GreenComp ed EntreComp, un corso online per docenti con certificazione Open Badge, una guida metodologica e una comunità di pratica destinata a proseguire anche dopo la conclusione del finanziamento europeo.

Un passaggio importante, perché la vera sfida non sembra essere soltanto capire cosa può fare l’intelligenza artificiale, ma capire come insegnare ai ragazzi a utilizzarla con consapevolezza, responsabilità e attenzione al futuro.

La partecipazione all’incontro è libera e non richiede iscrizione.