Roberto Vittori a Sansepolcro: la nuova corsa allo spazio tra Stati Uniti, Europa e Cina

Sabato 17 ottobre l’astronauta e Generale di Divisione Aerea sarà al Borgo Palace Hotel per un incontro promosso dal Lions Club Sansepolcro

Dallo spazio alle nuove sfide geopolitiche, passando per il ruolo dell’Italia. Sarà un appuntamento particolare quello organizzato dal Lions Club Sansepolcro, che sabato 17 ottobre alle 18.30, al Borgo Palace Hotel, ospiterà Roberto Vittori, Generale di Divisione Aerea, astronauta e socio onorario del club biturgense.

Il titolo dell’incontro è “La nuova corsa allo spazio: Stati Uniti, Europa o Cina”, con il sottotitolo “Nuove frontiere, strategie globali e ruolo dell’Italia”. Un tema di grande attualità, che permetterà di guardare alla nuova competizione spaziale attraverso la testimonianza diretta di chi quella realtà l’ha vissuta in prima persona.

Vittori porterà infatti a Sansepolcro la propria esperienza maturata nelle missioni spaziali e il punto di vista di un protagonista dell’astronautica italiana, in un confronto dedicato alle trasformazioni che stanno interessando il settore e al ruolo dei grandi protagonisti internazionali.

Quella con Sansepolcro, per Vittori, è del resto una storia che arriva fino allo spazio.

Nel 2011, durante l’ultima missione dello Space Shuttle Endeavour, la STS-134, l’astronauta portò con sé una piccola balestra chiamata “Petra de Burgo”, realizzata da artigiani biturgensi. Un oggetto scelto come omaggio alla città e alla sua tradizione, in particolare allo storico Palio della Balestra.

Un legame particolare che torna oggi in occasione di un incontro aperto alla cittadinanza e pensato dal Lions Club come momento di approfondimento e confronto su un tema che coinvolge sempre più direttamente il futuro della tecnologia, della ricerca e degli equilibri internazionali.

L’appuntamento è quindi per sabato 17 ottobre alle 18.30 al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro.