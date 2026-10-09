Addio a Paola Boriosi, storica insegnante e punto di riferimento della cultura tifernate. Aveva 85 anni

Profondo cordoglio nella comunità tifernate per la scomparsa oggi all’età di 85 anni della professoressa, Paola Boriosi, educatrice, insegnante, rappresentante istituzionale in comune e provincia, riferimento del mondo culturale ed artistico, attiva nell’ambito dell’associazionismo nei movimenti delle donne.



Profondo cordoglio nella comunità tifernate per la scomparsa oggi all’età di 85 anni della professoressa, Paola Boriosi. “Educatrice, insegnante, rappresentante istituzionale in comune e provincia, riferimento del mondo culturale ed artistico, attiva nell’ambito dell’associazionismo nei movimenti delle donne, Paola Boriosi lascia un segno profondo nella storia cittadina e regionale ed una eredità di valori ed ideali che rappresentano un punto di riferimento per tutti noi”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco Luca Secondi, a nome della giunta e dal presidente del consiglio comunale, Luciano Bacchetta a nome dell’assise cittadina. Docente di lettere alle scuole medie, Paola Boriosi ha speso gran parte della sua vita con passione e competenza in politica e nelle istituzioni ricoprendo dalla metà degli anni ’80 il ruolo prima di assessore comunale nella giunta “Pannacci” e poi in provincia a capo del dicastero della cultura. Fra le fondatrici dell’U.D.I (Unione donne in Italia) ha rappresentato una vera e propria guida nel portare avanti storiche “battaglie” per la difesa dell’autodeterminazione delle donne, sempre in prima linea nella organizzazione di eventi, manifestazioni e progetti di grande spessore sociale. Sempre attenta a tutto quello che proveniva dal panorama artistico e culturale tifernate, Paola Boriosi ha ricoperto ruoli importanti anche nel consiglio di amministrazione del Festival delle Nazioni, manifestando apprezzamento e passione per la musica classica. Il sindaco Secondi ed il presidente del consiglio comunale, Bacchetta nel rinnovare le più sentite condoglianze alla famiglia, i figli, Raffaella, Giuseppe e Felicina, ricordano con affetto e gratitudine, il suo spiccato senso di appartenenza alla storia, alle tradizioni, alla cultura ed arte della sua amata città. I funerali si svolgeranno domani, sabato 10 ottobre alle ore 15,30 presso la chiesa di Santa Veronica a La Tina.



