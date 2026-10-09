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Sansepolcro, il nido “La Cometa” si allarga: nuova aula, dormitorio e bagni già in uso

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Lavori conclusi per 759 mila euro, quasi tutti arrivati dal Pnrr. Il sindaco Innocenti: “La soddisfazione più grande è vederli già vissuti dai bambini”
Un’aula da oltre cento metri quadrati, un dormitorio da cinquanta, nuovi bagni. All’asilo nido comunale “La Cometa” di Sansepolcro i lavori sono finiti e i bambini ci stanno già giocando e facendo il riposino del pomeriggio.


La parte nuova è attaccata all’edificio esistente e collegata dall’interno. Si passa da una stanza all’altra senza uscire, cosa che con bambini così piccoli fa la differenza, soprattutto d’inverno. Oltre ad aula e dormitorio, sono stati ricavati spogliatoi, servizi e un nuovo ingresso. Sul tetto c’è un impianto fotovoltaico, dentro la climatizzazione per caldo e freddo.
Il conto finale è di 759 mila euro. Quasi tutto, 690 mila, arriva dai fondi europei del Pnrr per gli asili nido. Il Comune ha aggiunto 69 mila euro.


“Vedere questi spazi completati e già vissuti ogni giorno dai bambini è la soddisfazione più grande – dice il sindaco Fabrizio Innocenti –. Abbiamo investito in una struttura fondamentale per tante famiglie”.
Per l’assessore Riccardo Marzi è uno degli interventi più importanti degli ultimi anni sulle scuole della città. Il ringraziamento va soprattutto ai tecnici dell’ufficio comunale che hanno seguito il cantiere.


I lavori sono stati eseguiti dalla Laima Costruzioni, su progetto di un gruppo di professionisti guidato dallo Studio Ingegneria Romolini. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Riccardo Barciulli.

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