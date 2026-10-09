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Da Pieve Santo Stefano a Oliva, il merletto italiano torna protagonista

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Dal 14 al 16 ottobre il seminario tecnico di Maria Elena Fanfani, poi l’appuntamento internazionale dedicato al merletto

Un filo che attraversa confini, tradizioni e culture diverse. È quello che porterà anche quest’anno M&F Merletto di Sansepolcro a Oliva, in Spagna, per una nuova esperienza dedicata alla valorizzazione e alla trasmissione dell’arte del merletto.

Prima dell’evento in programma il 17 e 18 ottobre, sarà infatti protagonista un importante momento di formazione rivolto alle appassionate spagnole: dal 14 al 16 ottobre si terrà il corso di “Encaje tradicional”, un seminario tecnico dedicato al merletto tradizionale.

Il corso sarà tenuto da Maria Elena Fanfani e si svolgerà presso il C.P.C. di Oliva, dalle 10 alle 14. Per chi ne avesse necessità sarà inoltre disponibile il materiale necessario per partecipare alle lezioni.

L’iniziativa conferma una collaborazione che negli anni ha permesso di creare un vero e proprio ponte tra le esperienze italiane e quelle spagnole nel mondo del merletto. Un confronto fatto di tecniche, conoscenze e soprattutto di una passione comune per un’arte che continua a essere tramandata attraverso il lavoro paziente delle mani.

Per M&F Merletto si tratta quindi di un nuovo appuntamento internazionale, che precede le giornate del 17 e 18 ottobre e rappresenta un’occasione per condividere competenze e mantenere vivo un patrimonio artigianale che trova nelle diverse tradizioni europee caratteristiche e interpretazioni differenti.

Un viaggio che arriva in Spagna, portando con sé saperi, tecnica e cultura del merletto.

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