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Umbertide, nuova vita per piazza Michelangelo: proseguono i lavori

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Un investimento da 290mila euro per riqualificare uno spazio dedicato a bambini e famiglie

Proseguono i lavori di riqualificazione e allestimento di piazza Michelangelo a Umbertide, uno degli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale per rendere più belli e funzionali gli spazi pubblici della città.

Il progetto, del valore complessivo di 290mila euro, prevede in particolare la realizzazione di nuove aree gioco dedicate ai più piccoli, insieme a panchine e spazi di sosta pensati per favorire la socialità e la permanenza delle famiglie.

L’obiettivo è trasformare la piazza in un luogo ancora più accogliente, nel quale bambini e genitori possano trascorrere il tempo all’aperto e incontrarsi.

I lavori fanno parte del programma comunale di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici e stanno procedendo con le attività di allestimento delle nuove aree.

Un intervento che punta quindi non soltanto a migliorare l’aspetto della piazza, ma anche a restituirle una funzione più forte come luogo di incontro e socialità, soprattutto per le famiglie e per i bambini.

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