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San Giustino, il 1° novembre tutti in sella con Cicli Effe F: una pedalata tra amici e un ristoro per chiudere la mattinata

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Mountain bike e bici da strada protagoniste dell’iniziativa organizzata da Cicli Effe F. Ritrovo alle 8.30 in piazza San Giustino, partenza alle 9.00.

Una domenica in bicicletta, senza rinunciare al piacere di stare insieme. Cicli Effe F organizza per il prossimo 1° novembre una pedalata dedicata agli appassionati delle due ruote, con un appuntamento che mette insieme sport, amicizia e anche un po’ di ironia.

“Una pedalata… da non far morire mai!” è lo slogan scelto per l’iniziativa, un simpatico richiamo ad Halloween che accompagna una mattinata da trascorrere all’aria aperta, approfittando anche dei colori dell’autunno.

L’appuntamento è per domenica 1° novembre, alle ore 8.30, in piazza San Giustino, con partenza fissata alle 9.00. Si potrà partecipare sia con la mountain bike che con la bici da strada, secondo le proprie preferenze.

Non sarà soltanto un’occasione per pedalare, ma anche per ritrovarsi, fare due chiacchiere e condividere una passione che nel nostro territorio continua a coinvolgere tante persone.

E dopo la pedalata ci sarà spazio anche per il ristoro. Al rientro, infatti, Cicli Effe F aspetterà tutti i partecipanti presso il proprio negozio, per concludere la mattinata in compagnia.

Un’iniziativa semplice, pensata per chi ama andare in bicicletta e per chi ha voglia di trascorrere qualche ora diversa dal solito.

Non resta quindi che preparare la bici e presentarsi domenica mattina in piazza San Giustino. Alle 9.00 si parte, e al ritorno c’è anche qualcosa da mangiare.

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