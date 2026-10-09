Tempi Supplementari, questa sera ospiti Giulio Franceschini e Roberto Pasqui

Nuovo appuntamento con il calcio del territorio dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su televaltiberina.tv

Torna questa sera Tempi Supplementari, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico e ai suoi protagonisti, in onda dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11.

Ospiti della puntata saranno Giulio Franceschini, vicepresidente della Virtus San Giustino, e Roberto Pasqui, opinionista.

Sarà l’occasione per parlare della Virtus San Giustino, del percorso della squadra in questo avvio di stagione, degli obiettivi e delle prospettive per il campionato. Spazio anche all’analisi dei risultati e alla situazione delle formazioni del territorio, con commenti e valutazioni su quanto sta emergendo dalle prime giornate.

Come sempre, Tempi Supplementari darà voce a chi vive il calcio da vicino, tra società, campo e vicende che accompagnano ogni settimana il mondo dilettantistico.

Appuntamento questa sera, venerdì 9 ottobre, dalle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11. La puntata sarà disponibile anche on demand su www.televaltiberina.tv.