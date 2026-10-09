Umbertide, cedimento di una fogna: chiusa al traffico via Martiri della Libertà

Disposta la chiusura della strada per consentire gli interventi necessari. Il Comune aggiornerà i cittadini sull’evoluzione della situazione

Via Martiri della Libertà è stata chiusa al traffico a Umbertide a causa del cedimento di una fogna.

La situazione ha reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione nella strada, così da consentire le verifiche e gli interventi necessari per affrontare il problema in condizioni di sicurezza.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di ripristino della viabilità.

Il Comune di Umbertide ha fatto sapere che i cittadini saranno informati sugli sviluppi della situazione e sulle eventuali modifiche alla viabilità.