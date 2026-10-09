Search
Comunicazioni amministrativeIn evidenzaUmbertide

Umbertide, cedimento di una fogna: chiusa al traffico via Martiri della Libertà

Data:

Disposta la chiusura della strada per consentire gli interventi necessari. Il Comune aggiornerà i cittadini sull’evoluzione della situazione

Via Martiri della Libertà è stata chiusa al traffico a Umbertide a causa del cedimento di una fogna.

La situazione ha reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione nella strada, così da consentire le verifiche e gli interventi necessari per affrontare il problema in condizioni di sicurezza.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di ripristino della viabilità.

Il Comune di Umbertide ha fatto sapere che i cittadini saranno informati sugli sviluppi della situazione e sulle eventuali modifiche alla viabilità.

Commenti
Previous article
Sansepolcro, Maria Pozzoli compie 100 anni: gli auguri della città
Next article
Tempi Supplementari, questa sera ospiti Giulio Franceschini e Roberto Pasqui

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Tempi Supplementari, questa sera ospiti Giulio Franceschini e Roberto Pasqui

Redazione Redazione -
Nuovo appuntamento con il calcio del territorio dalle ore...

Sansepolcro, Maria Pozzoli compie 100 anni: gli auguri della città

Redazione Redazione -
Il sindaco Fabrizio Innocenti ha consegnato alla concittadina una...

Mazzanti (Azione): «In Regione ci sono segnali positivi, ma ora servono risposte sui servizi»

Redazione Redazione -
Il commissario regionale di Azione Umbria: «Sosteniamo Stefania Proietti,...

Altotevere, Pinali: «Stiamo entrando in temperatura». Ma sulle nuove regole avverte: «All’inizio non sarà facile»

Redazione Redazione -
L'esperto schiacciatore bolognese, arrivato da Mantova, fa il punto...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Tempi Supplementari, questa sera ospiti Giulio Franceschini e Roberto Pasqui

In evidenza 0
Nuovo appuntamento con il calcio del territorio dalle ore...

© 2024 Primo Piano Notizie