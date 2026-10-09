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Sansepolcro, Maria Pozzoli compie 100 anni: gli auguri della città

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Il sindaco Fabrizio Innocenti ha consegnato alla concittadina una pergamena per celebrare un traguardo speciale

Un secolo di vita, di ricordi, di cambiamenti e di storia vissuta. Maria Pozzoli, concittadina di Sansepolcro, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, festeggiato con l’affetto della sua comunità.

Per l’occasione il sindaco Fabrizio Innocenti, insieme al consigliere comunale Giuseppe Pincardini, ha fatto visita a Maria per portarle personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, consegnandole anche una pergamena di riconoscimento.

Un gesto semplice ma significativo, per rendere omaggio a una vita lunga un secolo e a una generazione che ha attraversato alcuni dei cambiamenti più importanti della storia del nostro Paese.

I cento anni di Maria Pozzoli rappresentano infatti anche un piccolo patrimonio di memoria della comunità biturgense: esperienze, persone, luoghi e ricordi che raccontano Sansepolcro attraverso gli occhi di chi ne ha vissuto tanti decenni.

A Maria sono arrivati gli auguri più affettuosi dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sansepolcro, con l’auspicio di poter condividere ancora tanti momenti felici.

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