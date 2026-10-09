Mazzanti (Azione): «In Regione ci sono segnali positivi, ma ora servono risposte sui servizi»

Il commissario regionale di Azione Umbria: «Sosteniamo Stefania Proietti, con uno sguardo critico. Bene il lavoro di Giacomo Leonelli alla guida di Adisu»

«A Perugia si respira un clima di grande rinnovamento. L’amministrazione sta portando avanti le opere con concretezza, dimostrando che governare significa assumersi responsabilità, realizzare interventi e dare risposte tangibili ai cittadini. È un percorso che sta producendo risultati importanti e che dimostra come, quando c’è una visione accompagnata dalla concretezza, le cose possano cambiare».

Così Lorenzo Mazzanti, commissario regionale di Azione Umbria, interviene sul quadro politico e amministrativo del territorio, soffermandosi anche sul rapporto con la Giunta regionale guidata da Stefania Proietti.

«A livello regionale Azione ha sostenuto Stefania Proietti e continua a sostenerla. Il nostro è un sostegno leale e responsabile, che non significa però rinunciare alla libertà di esprimere valutazioni critiche sulle scelte compiute. Fin dall’insediamento della Giunta abbiamo contestato alcune decisioni, a partire dall’aumento delle tasse. È una scelta sulla quale abbiamo espresso chiaramente le nostre perplessità.

«Detto questo, sarebbe sbagliato non riconoscere i segnali positivi che in questi mesi sono arrivati dalla Regione. Penso alle politiche per il diritto allo studio, agli interventi a favore degli studenti e agli abbonamenti, così come alle iniziative messe in campo sul turismo. Sono segnali concreti che dimostrano che qualcosa si sta muovendo e che vanno riconosciuti e valorizzati. Anche per questo continuiamo a sostenere la Presidente Proietti, nella convinzione che il nostro contributo possa essere utile proprio perché libero, leale e costruttivo».

«Ora, però, è necessario fare un ulteriore passo avanti. Se ai cittadini viene chiesto un maggiore contributo attraverso l’aumento delle tasse, è doveroso che questo si traduca in servizi migliori. Il tema centrale resta quello della qualità dei servizi e, soprattutto, della sanità. Su questo siamo ancora in attesa di un vero cambio di passo: servono risposte concrete, tempi di attesa sostenibili e una sanità pubblica capace di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone».

Mazzanti sottolinea quindi il lavoro svolto da Giacomo Leonelli alla guida di Adisu.

«Credo sia doveroso riconoscere il grande lavoro che Giacomo Leonelli sta portando avanti come Amministratore Unico di Adisu. I risultati raggiunti sul diritto allo studio e sulle politiche rivolte agli studenti sono importanti e dimostrano come anche a livello regionale si possa amministrare con serietà, competenza e concretezza. È un lavoro che merita di essere valorizzato».

«La posizione di Azione, dunque, è molto chiara: continuiamo a sostenere Stefania Proietti, riconoscendo i segnali positivi che ci sono stati, ma mantenendo uno sguardo critico e libero sulle scelte della Regione. Sostenere un governo non significa dire sempre sì, ma contribuire a farlo funzionare meglio, riconoscendo ciò che va nella direzione giusta e chiedendo di correggere ciò che ancora non funziona».

«A Perugia vediamo un percorso di rinnovamento, di opere e di concretezza. In Regione alcuni passi avanti sono stati fatti e vanno riconosciuti, ma adesso servono risposte ancora più forti sui servizi, a partire dalla sanità. È sui risultati concreti e sulla capacità di migliorare la vita quotidiana dei cittadini che si misura l’azione delle istituzioni».

Avanti, con lealtà, spirito critico e concretezza».