Museo della Madonna del Parto, un bookshop per scoprire Piero e la Valtiberina

A Monterchi una selezione di libri dedicata all’arte, alla storia e ai luoghi del territorio

Il viaggio alla scoperta di Piero della Francesca e della Valtiberina può continuare anche dopo la visita al museo. Al Museo della Madonna del Parto di Monterchi, infatti, il bookshop propone una selezione di volumi pensata per accompagnare visitatori e appassionati nella conoscenza del patrimonio artistico e culturale del territorio.

Tra gli scaffali trovano spazio monografie e testi dedicati alla storia dell’arte, pensati per chi vuole approfondire il Rinascimento e conoscere meglio le origini e i protagonisti di quella straordinaria stagione artistica, a partire anche dalle opere e dagli studi di Giorgio Vasari.

Non mancano poi guide e itinerari dedicati alla Valtiberina, per chi, dopo aver incontrato l’arte di Piero, vuole proseguire il proprio percorso alla scoperta dei paesaggi, dei borghi e delle altre testimonianze culturali della vallata.

L’idea è quella di fare del bookshop non soltanto un punto vendita, ma anche una piccola porta d’accesso alla conoscenza del territorio: un libro può diventare infatti il modo per approfondire ciò che si è appena visto oppure per preparare una nuova visita.

Nei prossimi giorni il museo accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcuni dei volumi più significativi e apprezzati, proponendo una selezione pensata per curiosi, appassionati d’arte e viaggiatori.

Un altro modo, quindi, per portare con sé un pezzo della Valtiberina e della sua storia, dopo aver visitato uno dei luoghi simbolo del territorio.