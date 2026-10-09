Forza Italia Giovani Umbria amplia la squadra: tre nuovi dipartimenti e nuove nomine

Diritti e libertà individuali, politiche giovanili, ambiente ed energia: si amplia la squadra coordinata da Damiano Matteucci e Giorgio Bonsignore. Economia e lavoro a Gabriele Dapporto, confermata Valeria Ottaviani per sanità e salute mentale.

Forza Italia Giovani Umbria amplia la squadra dei dipartimenti tematici con tre nuovi incarichi. Giovanni Costantini guiderà il dipartimento Persona, diritti e libertà individuali, Lucrezia Passetti quello delle Politiche giovanili ed Emanuele Battistelli si occuperà di Ambiente ed energia.

Le nomine si aggiungono a quelle dello scorso anno, che restano attive. A seguire il lavoro dei dipartimenti saranno Damiano Matteucci e Giorgio Bonsignore, responsabili del settore, con il compito di raccogliere e coordinare le proposte da portare all’attenzione delle istituzioni.

«Siamo molto soddisfatti della squadra che abbiamo costruito», dichiarano Matteucci e Bonsignore. «L’obiettivo è creare proposte realizzabili per i nostri territori da portare poi nelle sedi istituzionali». I due responsabili ringraziano il segretario regionale Edoardo Pannacci, la segreteria e i ragazzi che hanno dato la propria disponibilità.

Sul fronte dei diritti, Costantini richiama la tradizione liberale del partito e prende posizione rispetto a quelle che definisce «voci contraddittorie da ambienti reazionari che poco hanno a che fare con la tradizione liberale del centrodestra italiano».

«I diritti civili e le libertà individuali sono parte della genetica di Forza Italia dal 1994», afferma. Il nuovo responsabile intende lavorare su questi temi anche attraverso l’esperienza maturata nel dipartimento Italiani all’estero, con l’obiettivo di dare spazio al contributo della giovanile umbra nel confronto nazionale.

Lucrezia Passetti partirà invece dal dialogo con scuole, università e associazioni. L’intenzione è raccogliere le esigenze dei giovani e costruire le proposte insieme a chi vive ogni giorno le difficoltà della propria generazione.

«La considero un’opportunità importante, ma soprattutto una responsabilità verso giovani che meritano ascolto, attenzioni e possibilità concrete», dichiara Passetti, ringraziando per la fiducia ricevuta.

Per Emanuele Battistelli, alla guida di Ambiente ed energia, il lavoro dovrà partire dalle competenze e dai dati. Transizione energetica, tutela del territorio e sostenibilità saranno i temi da affrontare, cercando soluzioni che tengano insieme la protezione dell’ambiente e le esigenze di sviluppo dell’Umbria. Battistelli definisce la nomina «un riconoscimento che mi onora e che mi spinge a dare il massimo».

Cambia anche la guida del dipartimento Economia e lavoro, che riunisce i due ambiti. Dopo la nomina di Elia Franciosa a responsabile nazionale del dipartimento Economia di Forza Italia Giovani, l’incarico regionale passa a Gabriele Dapporto.

Il nuovo responsabile vuole aprire un confronto con imprese, professionisti e parti sociali. Al centro ci sarà la possibilità, soprattutto per i giovani, di trovare lavoro e costruire il proprio futuro in Umbria. Dapporto parla di «temi vitali per il futuro della nostra comunità» e indica nella crescita e nell’occupazione di qualità gli obiettivi del dipartimento.

Confermata, infine, la dottoressa Valeria Ottaviani alla guida di Sanità e salute mentale. Accesso alle cure, prevenzione e benessere psicologico, con particolare attenzione alle nuove generazioni, saranno le priorità del suo impegno. Ottaviani ringrazia per la fiducia rinnovata e assicura la volontà di proseguire il lavoro già avviato.

La squadra comprende inoltre Alessandro Agabiti per Agricoltura, Daniele Angelucci per Turismo, Edoardo Aquilani per Affari europei, Francesco Panfili per Sicurezza alimentare, Fabio Berardi per Ambiente, territorio e valorizzazione dei borghi ed Edoardo Brisighella per Attività produttive e tutela delle imprese.

A Giovanni Bussetti è affidata la Cultura, a Tommaso Campagni Lavoro e politiche sociali, a Christian Cimieri Italiani all’estero e cooperazione internazionale, a Filippo Dziecielski le Professioni e a Filippo Fedeli lo Sport. Leonardo Franchi segue IA e cybersicurezza, Gabriele Isa la Famiglia, Letizia Momi i Laghi e Leonardo Missinato gli Affari esteri.

Completano il gruppo Emanuele Trubbianelli per Sicurezza e periferie, Maria Andrea Pierotti per Lavori pubblici, Paolo Sulla per Semplificazione e sburocratizzazione, Raffaele Antonini per Politiche venatorie, pesca e acquacoltura, Lorenzo Martino per Istruzione, università e progetto Erasmus, Alessandro Scacaroni per Benessere animale e bioetica e Giorgio Bonsignore per Affari costituzionali.