Sansepolcro, riparte la scuola di teatro di Laboratori Permanenti





Lunedì 12 ottobre alle 18.30, nella sala di vetro a Campaccio, la presentazione dei corsi diretti da Caterina Casini. Recitazione per adulti e bambini e lettura ad alta voce.

Chi vuole avvicinarsi al teatro, riprendere un percorso interrotto o approfondire il lavoro sul palcoscenico potrà conoscere i nuovi corsi di Laboratori Permanenti lunedì 12 ottobre. L’appuntamento è alle 18.30 nella sala di vetro dello spazio di Campaccio, a Sansepolcro, dove saranno presentati il programma e i metodi di lavoro della scuola.

La direzione artistica e didattica è affidata a Caterina Casini. Le proposte comprendono

corsi di teatro per adulti e bambini e un corso di lettura ad alta voce, con percorsi diversi per chi comincia e per chi ha già esperienza, anche professionale.

Durante l’anno gli allievi lavoreranno con i docenti sulla voce, sul corpo, sull’improvvisazione e sul rapporto con il pubblico. Alle lezioni si affiancheranno master e laboratori con registi, registe e altri professionisti ospiti. Questi incontri saranno rivolti agli iscritti della scuola, ma potranno accogliere anche chi desidera partecipare a una singola esperienza formativa.

Per chi intende fare del teatro un mestiere, il percorso è legato anche all’attività della compagnia. Negli anni alcuni allievi hanno preso parte alle produzioni nazionali di Laboratori Permanenti, passando dalle lezioni al lavoro in scena e misurandosi con le richieste di una produzione professionale.

La scuola porta avanti anche un’esperienza di inclusione iniziata nel 2002 attraverso la collaborazione con il servizio sanitario territoriale, oggi Usl Toscana sud est. Nei corsi sono state accolte persone con disagio psichico segnalate dalla struttura, mentre altre si sono avvicinate e iscritte autonomamente.

Il lavoro si svolge nel gruppo, seguendo le capacità e le esigenze di ciascuno. Gli esercizi di recitazione diventano così anche un’occasione per prendere fiducia, esprimersi e costruire relazioni con gli altri.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere su WhatsApp al 379 125 3567 oppure chiamare lo stesso numero dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. È disponibile anche l’indirizzo info@laboratoripermanenti.com.