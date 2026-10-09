“Orizzonti Francescani”, domani a Villa Graziani dalle 10. Visitabile anche l’Eremo di San Francesco

Con Massimiliano Marianelli, frate Rafael Normando, don Andrea Czortek, Alessandro Petrani, Nadia Burzigotti, Paolo Fratini di Umbraflor, Goliardo Nofri e Moravio Del Gaia. Musica con Katarina Polchi e Musica Amoris Trio.

Domani, sabato 10 ottobre, Villa Graziani ospiterà “Orizzonti Francescani”. L’appuntamento è alle ore 10, per una mattinata dedicata a San Francesco e al suo legame con San Giustino e l’Alta Valle del Tevere. Per l’occasione sarà visitabile anche l’Eremo di San Francesco nel parco di Villa Graziani.

Il Comune, con il contributo della Regione Umbria, ha riunito studiosi, rappresentanti del mondo francescano ed esperti del territorio. Dopo i saluti del sindaco Stefano Veschi, dell’assessora alla Cultura Loretta Zazzi e della rappresentanza regionale, sarà il rettore dell’Università di Perugia Massimiliano Marianelli ad aprire gli interventi, parlando del cibo come spazio d’arte e d’incontro tra culture e religioni.

Dal Sacro Convento di Assisi arriverà frate Rafael Normando, che approfondirà il dialogo tra fedi e culture attraverso l’arte. Con lo storico don Andrea Czortek si parlerà invece della presenza di San Francesco nella storia della vallata.

Una parte della mattinata sarà dedicata ai luoghi del territorio. Alessandro Petrani ne esaminerà gli aspetti architettonici e paesaggistici, mentre Nadia Burzigotti illustrerà le testimonianze francescane di San Giustino. Paolo Fratini, già sindaco e oggi amministratore unico di Umbraflor, parlerà del paesaggio arboreo lungo gli itinerari francescani.

Goliardo Nofri e Moravio Del Gaia presenteranno la guida agli itinerari ciclistici dell’Alta Valle del Tevere. Ci saranno anche due momenti musicali curati da Katarina Polchi, con le “Serafiche Armonie”, composizioni dei frati della Verna tra Ottocento e Novecento, eseguite da Musica Amoris Trio.

L’ingresso è libero. Al termine degli interventi è previsto un buffet con prodotti tipici locali.