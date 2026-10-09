Sansepolcro, marijuana nel giardino condominiale: arrestati una donna e un uomo

I carabinieri hanno sequestrato 35 piante e quasi otto chili di sostanza già confezionata. Le indagini proseguono per accertare a chi fosse destinata.

Sono state alcune piante nel giardino condominiale di un’abitazione, in una strada non distante dal centro

storico di Sansepolcro, a richiamare l’attenzione dei carabinieri. Da quel controllo è scattato l’arresto in flagranza di una donna di 55 anni e di un uomo di 48, conviventi in città, per produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari dell’Aliquota Radiomobile stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio quando hanno notato le piante, che sembravano essere marijuana. Hanno quindi deciso di approfondire, controllando due abitazioni nella disponibilità della coppia.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Arezzo, sono state trovate e sequestrate 35 piante di marijuana e quasi otto chilogrammi della stessa sostanza già confezionata. I carabinieri hanno recuperato anche 500 euro in contanti, un essiccatore, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo gli arresti è stato informato il magistrato di turno della Procura di Arezzo, che dirige le ulteriori indagini. Gli accertamenti dovranno chiarire a chi fosse destinata la sostanza sequestrata. Secondo la stima riportata dai carabinieri, la vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 60mila euro.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Le due persone arrestate sono da ritenersi presunte innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.