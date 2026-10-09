Giocattolo sospeso, i doni dei clienti del Maestro Giocattoli arrivano in Pediatria

Il negozio tifernate ha aderito alla campagna nazionale di Assogiocattoli. Nella raccolta anche il contributo di un’associazione rimasta anonima

Un gioco scelto per sé e uno lasciato in negozio per un altro bambino. Funziona così il “Giocattolo sospeso”, e a Città di Castello ha portato nei giorni scorsi una nuova scorta di giochi nel reparto di Pediatria dell’ospedale.

L’iniziativa è nazionale, promossa da Assogiocattoli. Il Maestro Giocattoli di Città di Castello l’ha sposata durante le ultime feste di Natale. Chi entrava nel negozio poteva comprare un giocattolo in più e lasciarlo per la raccolta. I doni sono stati poi destinati alla struttura complessa di Pediatria.

Alla raccolta ha partecipato anche un’associazione del territorio, che ha preferito non comparire. Il suo contributo è servito ad acquistare altri giochi per la sala d’attesa del reparto, dove i bambini trascorrono spesso parecchio tempo prima di una visita o di un controllo.

Alla consegna erano presenti Gioia Calagreti, direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero Alto Tevere, e Guido Pennoni, direttore della Pediatria Area Nord della Usl Umbria 1, insieme al personale del reparto.

Entrambi hanno ringraziato i clienti che hanno aderito e l’associazione. “Un giocattolo non è soltanto un regalo – hanno detto – ma può diventare uno strumento capace di regalare un sorriso e offrire un po’ di serenità ai piccoli pazienti che stanno affrontando un periodo delicato”.

Il negozio ha già deciso di ripetere l’iniziativa anche il prossimo Natale. Spesso a fare la scelta sono proprio i bambini. Mentre cercano un gioco per sé, scoprono che un coetaneo sta passando quei giorni in un letto d’ospedale. E decidono di lasciargliene uno.