Umbertide, quasi 700 mila euro per rifare l’asfalto su tre strade: cantieri aperti su SP 142, SP 170 e Tiberina 3 bis

I lavori sono eseguiti dalla Provincia di Perugia con fondi del Ministero e della Regione. Il consigliere Pd Filippo Corbucci: “Risposta attesa da chi le percorre ogni giorno”

La strada per Castel Rigone, quella di Maestrello e la Tiberina 3 bis. Sono questi i tre tratti del territorio di Umbertide dove, da settembre, si lavora per rifare il fondo stradale.

I cantieri sono dell’Area Viabilità della Provincia di Perugia. Interessano la SP 142/1-3 di Castel Rigone, la SP 170/2 di Maestrello e la SR 3 bis Tiberina. Non un unico intervento continuo, ma tratti scelti lungo i percorsi, dove la carreggiata va ripristinata, consolidata e messa in sicurezza.

La spesa complessiva è di 698.972 euro. La parte maggiore, circa 476 mila euro, arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli altri 222 mila li mette la Regione Umbria.

A fare il punto sull’avanzamento dei lavori è Filippo Corbucci, consigliere comunale del Partito Democratico. “Sono collegamenti molto trafficati – spiega – che avevano bisogno urgente di manutenzione. L’avvio di questi cantieri è una risposta concreta e molto attesa dalla comunità e dai tanti automobilisti che ogni giorno percorrono queste strade”.

Per Corbucci il lavoro non si ferma qui. Il territorio, sostiene, va monitorato con continuità, sia nelle frazioni sia lungo le direttrici principali, per rispondere alle esigenze di chi vive e si sposta ogni giorno nella zona. “Strade sicure e ben tenute – aggiunge – sono una condizione fondamentale per tutelare chi le percorre”.

Il consigliere ringrazia il consigliere provinciale Gianluca Moscioni, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e l’ente per l’attenzione dimostrata verso Umbertide.