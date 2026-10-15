Citerna, venerdì torna “Passi da leggere”: si parla di templari e misteri del territorio

Alla Biblioteca Flora Volpini la presentazione del romanzo di Amos Cartabia “La linea di San Michele. Un mistero templare fra Sorci e Citerna”

Un nuovo appuntamento per chi ama i libri, la storia e le vicende che si intrecciano con i luoghi in cui viviamo. Venerdì 16 ottobre alle 18.30, la Biblioteca Flora Volpini di Citerna ospiterà un nuovo incontro della rassegna letteraria “Passi da leggere – Gli autori si raccontano”.

La manifestazione, promossa dal Comune di Citerna e dalla Pro Loco di Citerna, è alla sua prima edizione e propone un calendario di incontri dedicati agli autori e alle loro opere.

Al centro dell’appuntamento di venerdì ci sarà il romanzo “La linea di San Michele. Un mistero templare fra Sorci e Citerna”, scritto da Amos Cartabia e pubblicato nel 2026 da ACar Edizioni.

Un libro che parte proprio dal territorio e dalle sue storie per accompagnare il lettore dentro un intreccio nel quale passato, mistero e tradizione templare si incontrano.

L’appuntamento sarà ospitato nella Biblioteca Flora Volpini, all’interno del Palazzo del Municipio in corso Garibaldi, e vedrà la partecipazione del sindaco Enea Paladino per l’introduzione istituzionale.

Le letture saranno affidate a Veronica Barelli, che accompagnerà il pubblico attraverso alcuni passaggi dell’opera.

Una serata pensata quindi non soltanto per presentare un nuovo romanzo, ma anche per riscoprire, attraverso la letteratura, storie e suggestioni legate a Citerna e al territorio circostante.

📚 Passi da leggere – Gli autori si raccontano

📅 Venerdì 16 ottobre – ore 18.30

📍 Biblioteca Flora Volpini – Palazzo del Municipio, Citerna