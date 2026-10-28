La Lectio Divina del vescovo Andrea Migliavacca entra nelle famiglie: appuntamento a Sansepolcro il 24 febbraio

Riprende mercoledì 28 ottobre il percorso di Lectio Divina del vescovo Andrea Migliavacca, un appuntamento mensile che toccherà tutti i vicariati della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

La novità di quest’anno è la scelta di portare gli incontri nelle case delle famiglie e nelle comunità, per vivere insieme un momento di ascolto e riflessione attorno alla Parola di Dio. Il filo conduttore sarà “Chiamati per la missione”.

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 19, saranno trasmessi anche in diretta su Tsd, sul canale 85 del digitale terrestre, e in streaming. Sarà inoltre possibile seguire le repliche su Radio Incontri InBlu.

Per la Valtiberina l’appuntamento è particolarmente atteso: la Lectio Divina arriverà a Sansepolcro mercoledì 24 febbraio 2027, nell’ambito del percorso dedicato al Vicariato della Valtiberina. L’incontro si svolgerà in una famiglia della Concattedrale di Sansepolcro.

Sarà quindi un momento di incontro e condivisione che coinvolgerà direttamente la comunità valtiberina, inserita nel cammino che accompagnerà la diocesi per tutto l’anno pastorale.

Il calendario proseguirà poi fino a maggio 2027, toccando progressivamente i diversi vicariati della diocesi: dal Casentino alla Valdichiana-Senese, da Arezzo Nord al Valdarno e fino ad Arezzo Centro-Est.

Un percorso che, con la scelta di entrare nelle case, punta a vivere la Lectio Divina in una dimensione ancora più vicina alle famiglie e alle comunità.