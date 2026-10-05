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G.O. Bufalini, due opportunità per i giovani tra tirocini e Servizio Civile Agricolo

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Dal 5 ottobre partono i colloqui per T.E.C.O., mentre c’è tempo fino al 6 novembre per candidarsi al progetto di Servizio Civile Agricolo

La Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello apre l’autunno con due opportunità rivolte ai giovani maggiorenni che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro, fare esperienza o impegnarsi per il proprio territorio.

Da una parte ci sono i tirocini T.E.C.O., dall’altra il nuovo bando del Servizio Civile Agricolo.

T.E.C.O., dal 5 ottobre i colloqui

Da lunedì 5 ottobre la Scuola avvia i colloqui individuali con i giovani interessati all’avviso regionale T.E.C.O. – Tirocini Extra-Curriculari per l’Occupazione.

L’obiettivo è conoscere competenze, interessi e aspirazioni dei candidati e costruire una banca dati di profili che permetta alla Scuola di individuare le aziende più adatte e favorire un incontro concreto tra domanda e offerta.

Il progetto è promosso da ARPAL Umbria e finanziato con 4 milioni di euro del PR Umbria FSE+ 2021-2027, di cui 1,25 milioni destinati ai giovani residenti nelle Aree interne.

Possono partecipare giovani tra 18 e 34 anni, residenti o domiciliati in Umbria, disoccupati o inoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego regionali.

I tirocini si svolgono presso imprese con sede operativa in Umbria e durano quattro mesi, oppure sei mesi per i percorsi rivolti a persone con bisogni più complessi. L’impegno previsto è tra 30 e 36 ore settimanali, con un’indennità di 600 euro lordi al mese erogata direttamente da ARPAL Umbria.

Per prenotare il colloquio è sufficiente scrivere a didattica@gobufalini.it. Le risorse sono disponibili fino a esaurimento e i posti sono limitati.

Servizio Civile Agricolo, domande entro il 6 novembre

La seconda opportunità è il Servizio Civile Agricolo, rivolto ai giovani tra 18 e 28 anni.

La G.O. Bufalini partecipa con il progetto “Seminare per star bene: Giovani, Sport e Alimentazione Sostenibile nell’entroterra”, che si svolgerà tra il 2026 e il 2027 presso la Scuola o in uno degli enti affiliati del territorio regionale.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, utilizzando CIE o SPID di livello 2, entro le 14 di venerdì 6 novembre 2026.

Bando, scheda del progetto e informazioni sulle sedi sono disponibili sul sito della Scuola.

Per informazioni: serviziocivile@gobufalini.it oppure lo Sportello orientamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, al numero 075 8554245.

«Da sempre il nostro impegno è essere un ponte tra le persone e il mondo del lavoro, dai 14 ai 99 anni», sottolinea il presidente della Scuola, Giovanni Granci. «Con T.E.C.O. facciamo un passo in più: non ci limitiamo a informare, ma andiamo a cercare le aziende giuste per ciascun candidato. Con il Servizio Civile Agricolo offriamo invece ai giovani la possibilità di crescere prendendosi cura del proprio territorio».

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