Magione, lite notturna finisce con spinta: 32enne in prognosi riservata, segnalato 17enne dai Carabinieri



I Carabinieri della Stazione di Magione hanno segnalato alla Procura della Repubblica per i

Minorenni di Perugia un ragazzo di 17 anni per l’eventuale ipotesi di reato di lesioni personali.

La vicenda ha avuto origine allorquando, nella notte tra il 25 e il 26 settembre, nel centro di Magione,

un 32enne era stato soccorso dal 118 per lesioni alla testa che, già dalle prime battute, sembravano

dovute a una caduta accidentale. Nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate tanto da

rendere necessario il ricovero in prognosi riservata.

In realtà, le prime attività investigative hanno consentito di verificare che quella notte si era accesa

una discussione tra la vittima e un gruppo di giovani, uno dei quali lo aveva spintonato provocandone

la violenta caduta a terra.

I giovani hanno allertato il 118, ma in un primo momento, i sanitari giunti sul posto, hanno potuto

solo constatare la gravità della situazione e disporre il trasferimento del 32enne presso l’ospedale

Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Il minore, presunto autore del gesto, è stato identificato e segnalato alla Procura della Repubblica per

i Minorenni di Perugia che conduce le indagini per l’ipotesi di reato anzidetta.