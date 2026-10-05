Sansepolcro, basket unificato Special Olympics: il plauso del Comune alla Dukes Basket per l’organizzazione





“Una manifestazione di grande rilievo, non solo sportivo, che per due giorni ha calamitato l’interesse degli atleti e del pubblico”.

Così Giuseppe Pincardini, consigliere comunale delegato allo sport di Palazzo delle Laudi, sulla recente due-giorni di Basket unificato Special Olympics che si è tenuta a Sansepolcro.

“Un evento organizzato alla perfezione dalla Dukes Basket” continua Giuseppe Pincardini “che ha portato in Valtiberina delegazioni di squadre cestistiche provenienti da sei regioni italiane (Veneto, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Piemonte, Toscana) e da tre nazioni europee (Germania, Bulgaria, Lussemburgo), per far comprendere l’elevato livello della rassegna. Ma un evento che non è stato solo squisitamente sportivo. Ha infatti permesso di cementare amicizia, socializzazione, inclusione e ha avuto anche importanti connotati promozionali e turistici, dato che nelle giornate appena trascorse moltissimi sono stati coloro che hanno soggiornato alle nostre latitudini, apprezzando il patrimonio della nostra città. Per tutto questo siamo orgogliosi, come Comune, di essere stati al fianco della Dukes Basket nell’allestimento di una simile kermesse”.