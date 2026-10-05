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Sansepolcro, domenica 25 ottobre escursione del CAI tra sentieri e castagne

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Una giornata nella natura tra Pieve di Santa Maria di Micciano, la cascata Gorga Buia, La Motina e il Giardino della Memoria

Una giornata per stare insieme, camminare e godersi i colori dell’autunno. Il Club Alpino Italiano – Sezione di Sansepolcro organizza per domenica 25 ottobre un’escursione con destinazione Pieve di Santa Maria di Micciano, nel territorio di Anghiari.

Il percorso si snoderà attraverso le campagne e i paesaggi della Golena del Tevere, passando dalla cascata Gorga Buia, dalla Motina e dal Giardino della Memoria, prima del rientro alla Pieve di Micciano, dove è previsto il pranzo conviviale.

L’escursione misura circa 9,5 chilometri, senza dislivello, e ha una durata prevista di circa quattro ore. La difficoltà indicata dal CAI è E – Escursionistica.

Al termine della camminata ci sarà quindi spazio per il momento conviviale, con un pranzo dal sapore autunnale e le immancabili castagne.

Il ritrovo è fissato alle 9 in Viale Diaz a Sansepolcro. Gli spostamenti saranno effettuati con auto proprie.

Per partecipare sono obbligatori scarponi da trekking, acqua e abbigliamento adeguato. In caso di maltempo è consigliato avere con sé anche l’equipaggiamento per la pioggia.

Il costo del pranzo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni.

La prenotazione deve essere effettuata entro le 18 di giovedì 22 ottobre, presso il negozio Alpe della Luna Outdoor oppure tramite WhatsApp al numero 334 5766059.

Una domenica pensata per camminare senza fretta, scoprire angoli del territorio e condividere una giornata all’aria aperta.

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