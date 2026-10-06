Anghiari, domenica 18 ottobre torna la “Camminata con L’Intrepida”

Un percorso di circa 11 chilometri tra storia, natura e i luoghi della Battaglia di Anghiari, con tappa alla Pieve di Micciano

Non serve necessariamente una bicicletta per vivere L’Intrepida. Anche nel 2026 torna infatti la “Camminata con L’Intrepida”, iniziativa organizzata per il quarto anno consecutivo in collaborazione con il CAI – Sezione di Sansepolcro, in occasione della 14ª edizione della ciclostorica.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, con partenza alle 7.30 da Piazzetta della Fonte ad Anghiari.

Il percorso, completamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, sarà di circa 11 chilometri e porterà i partecipanti lungo le strade che furono teatro della Battaglia di Anghiari, attraversando luoghi simbolo, paesaggi e scorci della Valtiberina.

Uno dei momenti più caratteristici sarà la tappa alla Pieve di Micciano, dove sarà allestito uno dei tradizionali ristori d’epoca de L’Intrepida. Qui i partecipanti alla camminata potranno incontrare anche i ciclisti e respirare da vicino l’atmosfera particolare della ciclostorica.

La camminata è pensata per chi accompagna i ciclisti, ma anche per chi semplicemente vuole trascorrere una domenica diversa, immerso nella natura e nella storia del territorio.

Sono richieste scarpe adatte e abbigliamento intrepido vintage. I posti sono limitati e la prenotazione deve essere effettuata entro giovedì 15 ottobre.

Informazioni, costi, modulo di partecipazione, sconti e convenzioni sono disponibili sul sito ufficiale de L’Intrepida.

Una proposta che permette anche a chi non pedala di vivere, a modo proprio, l’atmosfera e le emozioni di una delle giornate più caratteristiche della Valtiberina.