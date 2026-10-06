E45, code e traffico allo svincolo nord: Lignani chiede modifiche al semaforo di viale Europa

Dopo il tamponamento di questa mattina il consigliere comunale presenta un’interrogazione: “Valutare il semaforo a chiamata e uno studio sui flussi di traffico”

Il tamponamento avvenuto questa mattina lungo la E45, all’altezza dello svincolo di Città di Castello Nord, riporta al centro dell’attenzione un problema che riguarda da vicino la viabilità della zona.

L’incidente, che ha coinvolto più vetture, ha provocato una lunga coda arrivata fino allo svincolo di Santa Lucia e ha spinto il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani a presentare un’interrogazione al sindaco Luca Secondi.

Al centro del documento ci sono soprattutto la gestione del traffico nei pressi dello svincolo e il semaforo di viale Europa. Secondo Lignani, in situazioni di particolare congestione la rotonda presente nella zona non riuscirebbe ad agevolare il deflusso dei veicoli, mentre il semaforo rappresenterebbe un ulteriore punto critico.

L’impianto, nato per garantire l’uscita in sicurezza dei mezzi dei Vigili del Fuoco, viene oggi utilizzato anche per gli ingressi e le uscite da via Gino Bartali.

Da qui la richiesta di valutare se possa essere trasformato in un semaforo esclusivamente a chiamata, soprattutto considerando il ripetersi delle code nei pressi dello svincolo della E45.

Lignani chiede inoltre di verificare la possibilità di installare dissuasori di velocità lungo viale Europa e di avviare uno studio sui flussi di traffico dell’intera area, con particolare attenzione alle ore di punta.

Una questione che, dopo quanto accaduto questa mattina, torna quindi all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Di seguito il testo dell’interrogazione

Al Signor Sindaco di Città di Castello

Oggetto: interrogazione – code sulla E45 e semaforo di viale Europa

Il sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO

che nella mattinata del 6 ottobre si è verificato un grave tamponamento all’altezza dello svincolo di Città di Castello Nord lungo la E45;

che detto tamponamento, che ha coinvolto più vetture, ha determinato il crearsi di una coda fino allo svincolo di Santa Lucia;

che la rotonda in prossimità dello svincolo, in simili situazioni, non solo non aiuta a far defluire il traffico ma sovente determina imbottigliamenti e appesantimenti dei tempi di deflusso;

che il semaforo in viale Europa, con eventi come quello sopra descritto, rappresenta un ulteriore collo di bottiglia allo smaltimento del traffico;

che detto semaforo, progettato per favorire l’uscita in sicurezza per emergenze dei Vigili del Fuoco, è ad oggi utilizzato anche per ingressi e uscite in via Gino Bartali;

INTERROGA LA S.V.

a) sulla necessità di rendere il semaforo in viale Europa esclusivamente a chiamata, visto il verificarsi frequente di code in prossimità dello svincolo della E45;

b) sulla conseguente possibilità di apporre dissuasori di velocità ai fini della sicurezza stradale in viale Europa;

c) sulla necessità di effettuare studi sui flussi di traffico in prossimità dello svincolo di Città di Castello della E45, al fine di ottimizzare la circolazione nelle ore di punta.

Il Consigliere interrogante

Andrea Lignani Marchesani

Città di Castello, 6 ottobre 2026