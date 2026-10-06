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Halloween al Museo Malakos, tra pozioni, esperimenti e “miscugli da paura”

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Sabato 31 ottobre laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni: tre turni pomeridiani e uno speciale appuntamento per i più piccoli

Halloween si avvicina e al Museo Malakos di Città di Castello la festa si trasforma in un laboratorio tutto da sperimentare.

Sabato 31 ottobre 2026 il museo propone un appuntamento speciale dedicato ai bambini, con pozioni colorate, esperimenti fosforescenti e blob straripanti. Un modo divertente per avvicinarsi alla scienza attraverso giochi, colori e piccoli esperimenti a tema Halloween.

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 4 ai 5 anni, con appuntamento alle 11, e ai bambini dai 6 ai 10 anni, con tre turni alle 16.30, 18 e 21.

L’idea è quella di trasformare il museo in un vero laboratorio delle meraviglie, dove i partecipanti potranno cimentarsi con miscugli e trasformazioni ispirati alla notte più “spaventosa” dell’anno.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 349 5823613.

Una proposta pensata per i più piccoli, tra scienza, creatività e un pizzico di magia, per trascorrere Halloween in modo originale.

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