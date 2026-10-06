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Città di Castello, in biblioteca un incontro sull’allattamento al seno

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Venerdì 16 ottobre alla “Carducci” l’iniziativa della Usl Umbria 1 nell’ambito della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno

La Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Città di Castello torna a ospitare un’iniziativa dedicata alla promozione e alla sensibilizzazione sull’importanza dell’allattamento al seno.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre, dalle 10 alle 12, nella biblioteca comunale, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Usl Umbria 1 in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno.

L’incontro, intitolato “Il cerchio delle donne”, vedrà la partecipazione delle ostetriche del Punto Nascita e del Consultorio, in uno spazio pensato per incontrarsi, condividere esperienze e parlare di allattamento e maternità.

L’iniziativa è aperta a tutti e ad accesso libero.

La campagna di quest’anno propone inoltre altri momenti di confronto sul territorio. Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, sarà attivo uno spazio allattamento nei Consultori di Città di Castello e Umbertide.

All’ospedale di Città di Castello, invece, lo spazio allattamento sarà disponibile tutti i mercoledì di ottobre, nelle giornate del 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle 15 alle 18, nella Sala Gialla del secondo piano dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.

Un’occasione per mettere al centro le donne, le famiglie e il valore dell’informazione e del sostegno durante una fase importante della vita.

Appuntamento venerdì 16 ottobre, dalle 10 alle 12, alla Biblioteca “G. Carducci” di Città di Castello.

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