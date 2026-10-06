Monterchi, ai Musei Civici la presentazione del libro dedicato alla “Madonna del Parto”

Grande partecipazione per “La micro-aventure de la Vierge enceinte” di Marc Lenot, un nuovo sguardo sull’opera di Piero della Francesca

Una sala piena e un pubblico attento hanno accompagnato ai Musei Civici Madonna del Parto di Monterchi la presentazione di “La micro-aventure de la Vierge enceinte”, il volume di Marc Lenot dedicato alla celebre opera di Piero della Francesca.

L’incontro si è svolto nella sala esposizioni e conferenze dei Musei Civici, dove il libro è stato al centro di un appuntamento culturale che ha richiamato numerosi partecipanti.

Il volume, come suggerisce il titolo, propone un percorso intorno alla Vergine incinta, una delle opere più conosciute e affascinanti del patrimonio artistico di Monterchi, offrendo un nuovo punto di vista sulla sua storia e sul suo significato.

Particolarmente significativo il riscontro del pubblico, con una sala gremita e grande attenzione durante la presentazione. Un risultato che conferma l’interesse che continua a suscitare la Madonna del Parto e, più in generale, la possibilità di approfondire attraverso libri e incontri il patrimonio culturale del territorio.

Per Monterchi, ancora una volta, arte e cultura diventano occasione di incontro e di confronto, partendo da un’opera che ha ormai superato i confini della Valtiberina per diventare uno dei simboli più riconoscibili del territorio.