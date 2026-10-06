Montone, sabato 10 ottobre una conferenza sui primi insediamenti francescani femminili

Alla chiesa di San Francesco un appuntamento dedicato alla presenza monastica femminile nell’Alto Tevere
Prosegue a Montone il percorso della rassegna “Oltre la Visione: Sulle tracce di Francesco”, promossa dall’Umbria Film Festival in collaborazione con il Comune di Montone e il Museo di San Francesco.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre alle ore 17, nella Chiesa di San Francesco, con la conferenza “Primi insediamenti francescani femminili in Alto Tevere”.
Al centro dell’incontro ci saranno le origini e lo sviluppo della presenza monastica femminile di matrice francescana nel territorio dell’Alto Tevere, attraverso un approfondimento storico dedicato a una componente importante della diffusione del francescanesimo nella zona.
La relazione sarà affidata alla dottoressa Silvia Palazzi, mentre l’introduzione sarà curata dalla dottoressa Catia Cecchetti, curatrice di eventi culturali.
L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Umbria e la collaborazione di Atlante Servizi Culturali.
L’ingresso è libero.
Appuntamento sabato 10 ottobre alle 17 nella Chiesa di San Francesco a Montone.