Sansepolcro, domenica 11 ottobre il Museo della Vetrata apre alle famiglie

Anche il museo aderisce a FAMu: visita guidata e piccoli laboratori gratuiti per bambini e genitori

Anche il Museo della Vetrata di Sansepolcro partecipa a FAMu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in programma domenica 11 ottobre 2026.

Una giornata pensata per avvicinare bambini e famiglie ai musei attraverso un’esperienza diversa dal semplice percorso di visita: più coinvolgente, condivisa e adatta anche ai più piccoli.

Per l’occasione il Museo della Vetrata proporrà una visita guidata e alcuni piccoli laboratori gratuiti dedicati ai bambini accompagnati dalle loro famiglie. Sarà così possibile conoscere più da vicino la storia e le caratteristiche dell’arte della vetrata, attraverso attività pensate per stimolare curiosità e partecipazione.

L’iniziativa si inserisce nella giornata nazionale che coinvolge musei e luoghi della cultura in tutta Italia con l’obiettivo di creare un rapporto sempre più diretto tra famiglie, bambini e patrimonio culturale.

L’appuntamento al Museo della Vetrata è fissato per domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 13.

La partecipazione alle attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione entro venerdì 9 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni: 338 2718244.