Sogepu, Forza Italia Città di Castello: ‘La maggioranza, in Consiglio comunale, liquida in mezz’ora un tema decisivo per il futuro della città

Su Belladanza servono risposte chiare. Promuoveremo un incontro pubblico per spiegare ai cittadini cosa significa scegliere tra un termovalorizzatore di ultima generazione e un ampliamento di circa 20 ettari della discarica”

CITTÀ DI CASTELLO – Poco più di mezz’ora per affrontare in Consiglio comunale il tema Sogepu, la gestione dei rifiuti e soprattutto il futuro della discarica di Belladanza, in occasione della discussione di un’ interpellanza presentata dal consigliere di FI Tommaso Campagni.



Il partito torna così sul dibattito avvenuto durante l’ultima seduta consiliare, sottolineando come, ancora una volta, un argomento destinato ad incidere sulle scelte della città per molti anni a venire, sia stato affrontato dalla maggioranza con troppa sufficienza.



“Non stiamo parlando di una questione secondaria – afferma il segretario comunale di Forza Italia, Tommaso Campagni – ma della principale società partecipata del Comune, dei suoi lavoratori, della gestione dei rifiuti e del futuro di Belladanza. Eppure anche questa volta la maggioranza ha liquidato tutto in poco più di mezz’ora. È un modo di affrontare il tema Sogepu che purtroppo abbiamo già visto troppe volte in questi anni”.



Nel corso del dibattito consiliare, il consigliere Duranti del Partito Democratico ha sostenuto che il centrosinistra ad oggi è unito, posizione che, secondo Forza Italia, rende ancora più necessario un chiarimenti proprio su quanto accaduto nei mesi scorsi, quando, all’interno della stessa maggioranza, erano emerse pubblicamente perplessità e valutazioni differenti proprio in ordine al futuro di Sogepu.



“Il sindaco non ha risposto in maniera esaustiva alle domande che gli sono state poste – prosegue Campagni – Ancora una volta si è rifugiato in espressioni da politichese, molto lontane da ciò che la gente comune percepisce e vuole sapere. Su questioni di questa importanza servono risposte semplici e comprensibili: cosa si vuole fare, quali sono le alternative e quali conseguenze avranno per il territorio”.



È stato lo stesso Campagni, durante la seduta, a rivolgere al Sindaco Luca Secondi una domanda diretta, ovvero se fosse favorevole oppure no all’ampliamento della discarica di Belladanza.

La risposta del primo cittadino è stata che personalmente non lo era, ma che questo era solo un suo parere personale.



“È una risposta della quale prendiamo atto – osserva Campagni – ma resta un problema evidente: qual è la posizione politica della maggioranza? Qual è il progetto per Belladanza? E soprattutto quale strada si pensa di intraprendere per la gestione futura dei rifiuti? Sono queste le risposte che i cittadini meritano”.



Forza Italia annuncia quindi che sarà lo stesso partito a promuovere un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di affrontare la questione fuori dalle stanze della politica e fornire elementi concreti di valutazione.



“Vogliamo che la gente sappia e possa capire. – spiega Campagni – Non vogliamo partire da un sì o da un no ideologico. Vogliamo mettere sul tavolo dati, costi, vantaggi e criticità delle diverse soluzioni.

Al centro dell’incontro ci sarà il confronto tra la soluzione di un termovalorizzatore di ultima generazione e l’ipotesi di un ampliamento di circa 20 ettari della discarica di Belladanza, analizzando entrambe le possibilità sotto il profilo ambientale, sanitario, economico e territoriale. Stiamo parlando di scelte che potrebbero condizionare Città di Castello per decenni – conclude Campagni – È giusto che i cittadini conoscano fino in fondo cosa comporta ogni soluzione.

La maggioranza può anche pensare di chiudere un’interpellanza in mezz’ora, ma Forza Italia ritiene che una discussione così importante debba essere portata fuori dal Palazzo. I cittadini devono sapere, devono capire e devono avere tutti gli strumenti per farsi una propria opinione”.