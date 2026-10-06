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Sansepolcro, torna “Musica nel silenzio”: il cinema muto incontra la musica dal vivo

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Giovedì 8 ottobre al Cinema Nuova Aurora una serata dedicata a Georges Méliès, con i suoi cortometraggi accompagnati al pianoforte da Daniele Del Gobbo

Il cinema muto torna a incontrare la musica dal vivo a Sansepolcro con la terza edizione di “Musica nel silenzio”, appuntamento nato dalla collaborazione tra Cinema Nuova Aurora e Jazz Club Valtiberina.

La serata è in programma giovedì 8 ottobre alle 21.15 al Cinema Nuova Aurora e quest’anno sarà dedicata a Georges Méliès, uno dei grandi pionieri della storia del cinema.

Sul grande schermo saranno proposti alcuni dei suoi cortometraggi, accompagnati dal vivo al pianoforte da Daniele Del Gobbo.

Un incontro particolare tra immagini e musica, pensato per riportare il pubblico alle origini della settima arte e riscoprire il fascino di un cinema nel quale la musica aveva un ruolo fondamentale nel dare ritmo, atmosfera ed emozione alle immagini.

Dopo le prime due edizioni, “Musica nel silenzio” torna quindi con una nuova serata dedicata alla storia del cinema, mantenendo quella formula capace di unire pellicola, musica dal vivo e atmosfera.

Appuntamento giovedì 8 ottobre alle 21.15 al Cinema Nuova Aurora di Sansepolcro.

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