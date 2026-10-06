San Giustino, sabato 10 ottobre a Villa Graziani “Orizzonti Francescani”

Una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio per riscoprire l’eredità francescana e i luoghi del territorio

Una mattinata dedicata alla storia, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. È “Orizzonti Francescani – Itinerari di Storie, Culture, Arte e Paesaggi a San Giustino”, l’iniziativa in programma sabato 10 ottobre 2026 a Villa Graziani.

L’appuntamento, promosso dal Comune di San Giustino con il contributo della Regione Umbria e la partecipazione della Famiglia francescana, prenderà il via alle 9.30 con i saluti del sindaco Stefano Veschi, dell’assessora alla Cultura Loretta Zazzi e dei rappresentanti della Regione.

La mattinata proporrà diversi interventi dedicati all’eredità francescana e al rapporto tra cultura, territorio e paesaggio. Ad aprire i lavori sarà il Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, Massimiliano Mariannelli, con una riflessione sul cibo come spazio di incontro tra arte, culture e religioni.

Seguiranno gli interventi del mondo francescano, con frate Rafael Normando del Sacro Convento di Assisi, che parlerà del rapporto tra dialogo tra religioni e arte.

La storia della Valtiberina sarà approfondita dallo storico don Andrea Czortek, mentre l’ingegner Alessandro Petrani proporrà una lettura storico-paesaggistica dei luoghi legati alla presenza francescana.

Spazio anche alle testimonianze più direttamente legate a San Giustino, con Nadia Burzigotti, che illustrerà la presenza francescana nel territorio sangiustinese, e Paolo Fratini, già sindaco di San Giustino e oggi amministratore unico di UmbriaFlor, che affronterà il tema della paesaggistica arborea negli itinerari francescani.

Il programma guarderà anche al turismo lento e sostenibile, con Goliardo Nofri e Moravio del Gaia che presenteranno la nuova “Guida Ciclabile: itinerari Cicloturistici nell’Alta Valle del Tevere”.

Ad accompagnare la mattinata sarà la musica del Trio Musica Amoris, con brani composti dai frati alverini tra XIX e XX secolo, tratti da “Serafiche Armonie”, pubblicazione del Santuario Francescano di La Verna, a cura di Laura Meozzi.

Al termine degli interventi, previsto intorno alle 12.30, la giornata si concluderà con un buffet a base di prodotti tipici locali, in un momento dedicato alla convivialità e alla scoperta delle produzioni del territorio.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per riscoprire, attraverso prospettive diverse, il rapporto tra San Francesco, la Valtiberina e il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di San Giustino.