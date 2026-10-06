Città di Castello, torna “Taste the Theatre”: teatro gratuito per i giovani dai 16 ai 30 anni

Olio Ranieri rinnova il progetto al Teatro degli Illuminati per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e allo spettacolo dal vivo

Il teatro come occasione di incontro, scoperta e crescita. Torna a Città di Castello “Taste the Theatre”, il progetto promosso da Olio Ranieri insieme al Teatro degli Illuminati e rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni.

L’iniziativa permette agli under 30 di assistere gratuitamente agli spettacoli della stagione teatrale, fino a esaurimento dei posti disponibili previsti per ciascun appuntamento.

L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al mondo dello spettacolo dal vivo, proponendo il teatro non soltanto come luogo nel quale assistere a una rappresentazione, ma come uno spazio di confronto, curiosità e crescita personale.

Attraverso le storie portate in scena, i giovani possono entrare in contatto con linguaggi diversi, riflettere sulla realtà e sul modo in cui viviamo il presente, lasciandosi coinvolgere da esperienze capaci di stimolare fantasia e pensiero.

Il progetto punta inoltre a valorizzare il Teatro degli Illuminati come luogo naturale di aggregazione per i giovani del territorio, creando occasioni di incontro anche al di fuori dei tradizionali percorsi formativi.

«Con “Taste the Theatre” desideriamo avvicinare i più giovani a un linguaggio espressivo unico e senza tempo, come è quello teatrale», spiega Raoul Ranieri, amministratore di Olio Ranieri. «Sin dal 2018, anno in cui ha preso il via il progetto, abbiamo avuto come unico focus quello di proporre un momento valoriale, aperto e accogliente, sul quale potersi confrontare o anche, più semplicemente, intrattenersi piacevolmente. E questo, forse, è quello che ancora oggi offre Taste the Theatre: un piccolo momento di gioioso ritrovo, nel cuore della nostra bella città».

I biglietti gratuiti sono riservati alla fascia 16-30 anni e possono essere richiesti per gli spettacoli della stagione fino a esaurimento delle disponibilità previste per ciascun titolo.

Per informazioni sul calendario, sulle modalità di prenotazione e sul ritiro degli ingressi è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro degli Illuminati di Città di Castello o consultare i canali ufficiali del progetto.

Info:

🌐 www.tastethetheatre.it

📧 info@olioranieri.com

📞 075 855 1234