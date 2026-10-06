Incidente mortale lungo la strada del Pantano: perde la vita un uomo di 54 anni

Scontro tra un carro attrezzi e un camion in località Antognolla. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine

Un’altra tragedia sulle strade umbre. Un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada del Pantano, in località Antognolla.

Per cause che dovranno essere chiarite, un carro attrezzi e un camion si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del carro attrezzi, per il quale non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.

Anche il conducente dell’altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato soccorso.

La strada è rimasta temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni necessarie e gli accertamenti.

Sono ancora pochi, al momento, gli elementi disponibili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire cosa sia accaduto.

Resta il dolore per una vita spezzata improvvisamente, in un’altra giornata che riporta l’attenzione sulla sicurezza delle nostre strade.