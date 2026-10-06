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Pieve Santo Stefano, “A spasso per la Valtiberina”: un omaggio al territorio di Enrico Fiori

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Il volume è stato presentato sabato al Teatro Giovanni Papini. Un racconto fatto di immagini, storia, tradizioni e identità

Un viaggio nella Valtiberina attraverso immagini, storia e memoria. È quello proposto da Enrico Fiori con il volume “A spasso per la Valtiberina”, presentato sabato 3 ottobre al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano.

Un libro che dedica particolare attenzione anche a Pieve, raccontandone i luoghi, le tradizioni e la storia e restituendo attraverso le immagini alcuni degli scorci più significativi del paese.

Il volume è stato accolto con particolare favore dall’Amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare l’autore per l’attenzione riservata al territorio.

Sfogliando le pagine, infatti, emergono immagini e racconti capaci di riportare l’attenzione su un patrimonio che appartiene alla quotidianità ma che, proprio per questo, rischia talvolta di essere dato per scontato.

La storia di un paese, le sue tradizioni e il modo in cui una comunità ha costruito nel tempo la propria identità diventano così parte di un racconto più ampio, quello di una Valtiberina ricca di luoghi e testimonianze da conoscere e valorizzare.

La presentazione al Teatro Papini è stata quindi anche un’occasione per parlare del rapporto tra memoria e territorio e dell’importanza di continuare a raccontare ciò che rende riconoscibili i nostri paesi.

Un volume che, secondo il Comune, merita di essere conosciuto proprio perché raccontare la storia dei luoghi in cui viviamo significa anche contribuire a custodirne la memoria e a valorizzarne la bellezza.

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