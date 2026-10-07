Città di Castello, via Morandi: 13 pini pericolanti saranno abbattuti, ne arriveranno circa 40 nuovi

Al via i lavori per la sicurezza dell’area. E-Distribuzione e Comune lanciano il progetto del “Boschetto Enel”

Sono iniziati a Città di Castello, in via Morandi, i lavori per mettere in sicurezza l’area compresa tra la sede di E-Distribuzione e il viale adiacente.

L’intervento si è reso necessario a causa delle condizioni di 13 pini, alcuni dei quali presentano rami secchi di grandi dimensioni e tronchi inclinati. A rendere più delicata la situazione sono anche le radici affioranti, che nel tempo hanno provocato il deterioramento dell’asfalto e creato problemi alla sicurezza della circolazione.

I lavori, secondo il programma comunicato da E-Distribuzione, dovrebbero concludersi entro sabato 10 ottobre. Durante le operazioni, in corrispondenza del civico 31 di via Morandi, la viabilità viene regolata con senso unico alternato, attraverso semaforo mobile e, quando necessario, personale incaricato della gestione del traffico.

La parte più interessante dell’intervento, però, riguarda ciò che accadrà dopo gli abbattimenti.

E-Distribuzione e Comune di Città di Castello hanno infatti scelto di trasformare quello che nasce come un intervento necessario per la sicurezza in un progetto di rigenerazione del verde urbano.

Per ogni albero rimosso ne saranno piantati tre nuovi. In totale saranno quindi circa 40 le nuove alberature che andranno a formare quello che è stato definito il “Boschetto Enel”, in un’area individuata dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo è creare un nuovo spazio verde a disposizione della cittadinanza, capace di contribuire alla vivibilità e al benessere della comunità.

Il percorso tra azienda e Comune è iniziato alla fine del 2025 con l’iter autorizzativo e si è sviluppato nel corso del 2026 con la definizione degli interventi, dei permessi e delle misure necessarie per accompagnare i lavori anche dal punto di vista della viabilità.

Insomma, 13 alberi che devono essere rimossi per ragioni di sicurezza e circa 40 nuovi alberi che cresceranno in un altro spazio della città. Un intervento che prova così a tenere insieme due esigenze: mettere in sicurezza una zona oggi problematica e, contemporaneamente, aumentare il patrimonio verde di Città di Castello.

E-Distribuzione ringrazia il Comune e la cittadinanza per la collaborazione, assicurando che le attività saranno organizzate cercando di limitare i disagi alla circolazione.

