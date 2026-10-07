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Trestina, sabato 10 ottobre una cena di beneficenza con “I Fiori di Lillà”

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Al CVA una serata dedicata alla solidarietà promossa dall’associazione di volontariato

Una serata per stare insieme, ma soprattutto per sostenere chi ha bisogno. È questo lo spirito della cena di beneficenza organizzata dall’associazione di volontariato “I Fiori di Lillà”, in programma sabato 10 ottobre alle ore 20 al CVA di Trestina.

L’iniziativa vuole unire convivialità e solidarietà, offrendo alla comunità l’occasione di partecipare concretamente alle attività dell’associazione.

La cena prevede un menù al costo di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini.

I posti sono disponibili su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

📞 Elena 333 2520349
📞 Marianna 344 0602440

L’appuntamento è quindi per sabato 10 ottobre, alle 20, al CVA di Trestina, per una serata nella quale il piacere di stare insieme diventa anche un gesto di attenzione e vicinanza.

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