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UNITRE Sansepolcro, il nuovo Anno Accademico riparte dalla Biblioteca Comunale

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Dal 16 ottobre le attività dell’Università dell’Età Libera tornano nel cuore della città, a Palazzo Ducci Del Rosso

Ripartono le attività dell’UNITRE di Sansepolcro, con una novità importante: dal nuovo Anno Accademico la sede didattica e organizzativa dell’Università dell’Età Libera sarà ospitata nella Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, a Palazzo Ducci Del Rosso.

L’inaugurazione è in programma venerdì 16 ottobre alle ore 17, nella sala conferenze della Biblioteca, alla presenza dell’assessore alla Cultura Francesca Mercati, con un aperitivo che accompagnerà l’apertura del nuovo anno.

La scelta della Biblioteca rappresenta un ritorno alle origini per UNITRE e, allo stesso tempo, rafforza il rapporto tra l’associazione e la vita culturale della città. Un luogo centrale e naturalmente dedicato alla conoscenza diventa così anche uno spazio per incontrarsi, seguire lezioni, confrontarsi e condividere esperienze.

Il nuovo Anno Accademico proporrà, come da tradizione, un programma molto vario, capace di attraversare letteratura, storia, filosofia, musica, arte, teologia e medicina, alternando lezioni, incontri e uscite didattiche.

Già il calendario di ottobre propone diversi appuntamenti.

Mercoledì 21 ottobre la professoressa Silvia Casi parlerà di Enrico VIII e le sue sei mogli.
Venerdì 23 ottobre è in programma un’uscita didattica a Recanati e al Santuario di Loreto.
Mercoledì 28 ottobre il maestro Salvatore Dell’Atti sarà protagonista dell’incontro Viaggi e incontri musicali a Firenze, intervistato dal professor Antonio Allegra dell’Università di Perugia.
A chiudere il mese, venerdì 30 ottobre, sarà la professoressa Donatella Pagliacci con l’incontro L’itinerario esistenziale-speculativo di Sant’Agostino e la sua eredità in Leone XIV.

La ripartenza dell’UNITRE assume quindi un significato che va oltre il semplice ritorno alle lezioni. La presenza dell’associazione all’interno della Biblioteca Comunale offre infatti una nuova occasione per valorizzare questo spazio come luogo di formazione, cultura e partecipazione, aperto a persone di tutte le età.

Un modo per continuare a coltivare la curiosità e il piacere di imparare, condividendo conoscenze ed esperienze nel cuore di Sansepolcro.

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