Successo per l’ultimo appuntamento del calendario 2026 di «Conversazioni in città»: con Fabio Melelli, Michele Patucca e Lorena Pesaresi un viaggio tra le bobine d’epoca di Tele AIA e Teleumbria.

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 11:03

Successo per l’ultimo appuntamento del calendario 2026 di «Conversazioni in città»: con Fabio Melelli, Michele Patucca e Lorena Pesaresi un viaggio tra le bobine d’epoca di Tele AIA e Teleumbria, tra spot storici, cronaca sportiva, aneddoti su Gorini e i primi programmi notturni

(Perugia) Riavvolgere il nastro dei ricordi fino agli anni in cui sul tetto di casa spuntava una nuova antenna e sullo schermo compariva il volto familiare della propria città. Si è chiuso con un viaggio emozionante, brillante e ricco di sorrisi il calendario 2026 degli incontri culturali della Società del Gotto, che nella sede di via Enrico dal Pozzo (zona Porta Pesa) ha ospitato oggi pomeriggio, sabato 28 novembre, l’appuntamento conclusivo della rassegna «Conversazioni in città», patrocinata dal Comune di Perugia e dedicata a «Perugia e i Perugini negli archivi delle televisioni locali: cultura e socialità tra passato, presente e futuro».

Protagonisti dell’incontro sono stati Fabio Melelli, docente, storico del cinema italiano e neopreside della Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, Michele Patucca, video maker e promotore del più importante archivio audiovisivo relativo all’Umbria, e Lorena Pesaresi per la Società del Gotto.

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Le bobine recuperate di Tele AIA ( la sigla AIA stava per Associazione Italiana Autoutenti, una società di mutuo soccorso assicurativo fondata da Enrico Bonelli) e Teleumbria: quando la tv era libera e artigianale. A catturare il numeroso pubblico intervenuto è stata la proiezione di preziosi frammenti d’epoca provenienti dalle prime emittenti private perugine, Tele AIA e Teleumbria: vecchie bobine magnetiche salvate dall’oblio grazie a un certosino lavoro di recupero e restauro. Sullo schermo sono tornati a scorrere i primi spot pubblicitari, i telegiornali di allora e spaccati autentici di vita sociale e culturale sospesi tra i militanti anni Settanta e gli edonistici anni Ottanta, in una stagione pionieristica in cui l’etere non era ancora omologato e l’emittenza locale rappresentava un laboratorio libero e indipendente.

Con una ricostruzione storica magistrale e coinvolgente, Fabio Melelli ha ripercorso l’evoluzione di quella stagione irripetibile: il boom del lavoro degli antennisti negli anni Settanta, chiamati a orientare i ripetitori domestici per captare il segnale delle nuove tv locali. Le intuizioni dell’editore Bonelli a Tele AIA, pioniere anche nella programmazione dei primi programmi a luce rossa. Il racconto di come nascevano artigianalmente le prime trasmissioni sportive, guidate da giornalisti rimasti nella memoria collettiva e oggi scomparsi Gli aneddoti legati a personaggi iconici perugini, come il celebre inventore Gorini, insieme a curiosità e retroscena dell’epoca che hanno strappato applausi e risate in sala.

Il pubblico all’incontro conclusivo di «Conversazioni in città»

Dagli archivi delle emittenti televisive locali, l’incontro, ha permesso di poter riportare alla memoria eventi e personaggi che hanno caratterizzato la vita sociale, culturale, politica e civile della città.

Un modo, anche, per interrogarsi sui mutamenti del costume e delle consuetudini, su cosa è rimasto di un passato prossimo che appariva carico di promesse, sospeso tra i militanti anni Settanta e gli edonistici anni Ottanta. Quando ancora era possibile immaginare una televisione completamente libera e indipendente, in un sistema non ancora perfettamente normato, in un immaginario e in una mediasfera non ancora omologati.

Verso la stagione 2027 e il rito della convivialità. A tirare le fila della chiusura del programma annuale è stata Lorena Pesaresi, che ha annunciato come la Società del Gotto sia già pronta a mettersi al lavoro per progettare il nuovo cartellone di appuntamenti culturali.

Come da tradizione per lo storico sodalizio perugino fondato nel 1884, la serata si è poi conclusa intorno alla tavola con il consueto momento conviviale, suggellando nel segno dello stare insieme una stagione capace di tenere vivo il filo della memoria e della cultura cittadina.