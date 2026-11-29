Eventi

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 10:15

Alle 14.30 di giovedì 3 dicembre alunni e insegnanti usciranno dalla scuola e attraverseranno Pieve Santo Stefano fino alla piazza del Comune. È il corteo del progetto educativo «Mettiti nelle mie ruote», organizzato dall’Associazione Paratetraplegici Aretini (A.P.A.) con le insegnanti della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Si tiene in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Al progetto ha aderito anche l’amministrazione comunale. Quando il corteo arriverà in piazza ci sarà un momento di riflessione e confronto aperto a tutta la cittadinanza. Gli organizzatori vogliono dire basta all’abilismo e promuovere una cultura dell’inclusione che sia reale.

Secondo l’A.P.A., una società davvero inclusiva si costruisce riconoscendo a ogni persona diritti, dignità e pari opportunità, qualunque sia la sua condizione.

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«È fondamentale far comprendere che la disabilità non deve essere motivo di esclusione o indifferenza e che è responsabilità di tutti, istituzioni comprese, promuovere l’accessibilità, l’uguaglianza, la partecipazione e il rispetto delle persone», dice la presidente dell’associazione, Miriam Pellegrini. Per lei l’inclusione «deve tradursi in impegni reali, progetti e interventi concreti capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie», riconoscendo loro un ruolo attivo nelle scelte sul proprio futuro.

L’associazione e le scuole chiedono a cittadini, famiglie e organi di informazione di partecipare al corteo.