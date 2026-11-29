Attualità

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 10:00

Si avvicinano ai 70 anni, ma alla rimpatriata d’autunno non rinunciano. Anche quest’anno i tifernati nati nel 1958 si sono ritrovati per il loro appuntamento fisso tra ottobre e novembre, una tradizione che va avanti, più o meno, da circa mezzo secolo.

Quasi tutti hanno già compiuto 68 anni. Qualcuno ci arriverà entro il 31 dicembre. La partecipazione, come sempre, è stata alta. Il gruppo si fa chiamare “Iron Class”, un nome che i diretti interessati rivendicano senza imbarazzo, concedendo al massimo qualche acciacco da mettere in conto all’età.

La serata si è svolta nel salone di un noto locale sulle colline intorno alla città, che ospita la riunione da diversi anni. Chi fosse entrato per caso si sarebbe trovato davanti un gruppo di signori maturi che ridevano, scherzavano e si punzecchiavano a vicenda, con la confidenza di chi si conosce da una vita.

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Come ogni volta sono spuntate le fotografie d’epoca. Ci sono quelle della prima elementare, scattate più di sessant’anni fa, e quelle delle vacanze al mare e in montagna in compagnia. Poi i giri in moto, anche se a guardarle bene si tratta spesso del vecchio cinquantino.

C’è stato anche un momento di silenzio. Luciano, il capo claque della compagnia, ha ricordato i coetanei che stavolta mancavano perché non ci sono più. Purtroppo sono ogni anno di più. Subito dopo è partito l’applauso per l’organizzatore. Ogni volta annuncia di voler lasciare l’incarico, e anche stavolta le sue dimissioni sono state respinte per acclamazione, con tanto di cori.

La data per il prossimo incontro è già fissata. Ci si rivede tra dodici mesi, quando per la classe del ’58 mancherà poco ai 70.