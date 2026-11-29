Attualità

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 11:00

Quindici ristoranti di Città di Castello la usano già. Adesso la Slow Food Bag, il sacchetto per portare a casa quello che resta nel piatto, arriva in tutta l’Umbria. La Condotta Slow Food Alta Umbria l’ha lanciata alla Cantina Blasi, durante la presentazione della guida Osterie d’Italia 2027, davanti agli osti delle “Chiocciole” umbre. Tutte le osterie presenti hanno aderito subito.

Il logo che accompagnerà le bag nei locali della regione l’ha disegnato Lorenzo Baruffi, studente dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’istituto Franchetti Salviani. È nato da un concorso interno per le classi quarte, organizzato dalla scuola insieme a Slow Food Alta Umbria. Baruffi l’ha vinto con un disegno che fa capire a colpo d’occhio a cosa serve la borsa. Suo anche lo slogan che ora guida la campagna: “Se non lo mangi, portalo via!”.

La dirigente Valeria Vaccari ha definito “straordinaria” la risposta degli studenti. Un’esperienza, ha spiegato, “che li ha portati non solo a mettere in pratica le competenze acquisite a scuola, ma anche a riflettere sul valore culturale di custodire il cibo e non sprecarlo, in un mondo in cui ci sono tante persone che ancora soffrono la fame”.

La professoressa Liliana Mascolo, che coordina il progetto per Slow Food, si è detta soddisfatta della qualità delle proposte dei ragazzi. Ha chiesto a istituzioni e associazioni di categoria di fare squadra per portare l’iniziativa nelle attività del territorio. L’appello è stato raccolto da Flavio Benni per il Consorzio Pro Centro e Confesercenti, da Mauro Smacchia per Confcommercio e da Samuele Tognaccioli per la Fida, la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione. Si sono impegnati a convincere commercianti e ristoratori ad aderire alla campagna.