San Giustino dà il benvenuto ai nuovi nati: un seme per celebrare la vita e il futuro

Il Comune invia alle famiglie una pergamena e un piccolo dono realizzato dai ragazzi del Centro Socio-Educativo Altomare

Un piccolo gesto per dare il benvenuto ai nuovi cittadini di San Giustino e alle loro famiglie. Il Comune, insieme al sindaco Stefano Veschi, ha scelto di accompagnare la nascita di ogni nuovo cittadino con un segno semplice, ma ricco di significato.

Periodicamente, l’Ufficio Anagrafe invierà alle famiglie una pergamena di benvenuto accompagnata da un piccolo dono: un seme custodito all’interno di un cuore rosso.

Il significato è quello di una vita che comincia e che, proprio come un seme, ha davanti a sé un percorso di crescita. Il cuore richiama invece l’accoglienza, la vicinanza e il senso di appartenenza alla comunità.

C’è però un elemento che rende ancora più speciale questo dono. A realizzarlo sono infatti i ragazzi e le ragazze del Centro Socio-Educativo Altomare, grazie alla loro preziosa collaborazione.

Il loro impegno dà così concretezza a un’iniziativa che non vuole essere soltanto una formalità, ma un modo per creare un legame fin dai primi giorni tra i nuovi nati, le loro famiglie e la comunità di San Giustino.

Un seme, un cuore e un messaggio semplice: ogni nuova nascita rappresenta una speranza per il futuro e una ricchezza per tutta la comunità.