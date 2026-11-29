Città di Castello

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 15:00

Ha cominciato al pianoforte del Terzo Cerchio, lo storico pianobar tifernate. Giovedì 3 dicembre Giovanni Costello torna a suonare nella sua città, al Teatro degli Illuminati, con una band che riunisce musicisti di Mina, Vasco Rossi e Max Pezzali. Il concerto inizia alle 20.30, con ingresso in sala dalle 19.30.

Cantautore e pianista, Costello vive a Città di Castello, ma la sua carriera è cresciuta soprattutto all’estero, in particolare in Germania, Austria e Svizzera. Ha inciso due album con la SWR Big Band, l’orchestra jazz tedesca più volte nominata e premiata ai Grammy. Ha partecipato a The Voice of Germany fin dalla prima edizione ed è stato protagonista di diversi show sulla televisione nazionale russa.

Sul palco con lui ci sarà la All Stars band. Direzione musicale e tastiere sono affidate a Nicolò Fragile, arrangiatore e produttore che ha lavorato con Mina, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Renato Zero e Gianluca Grignani. Al basso suona Marco Mariniello, da anni nei tour di Max Pezzali. Alla batteria c’è Francesco Corvino, che ha suonato con Andrea Bocelli e con il produttore David Foster. Alla chitarra Luca Meneghello, che ha registrato diversi dischi di Mina. Gli ospiti sono Fabio Battistelli al clarinetto, Fulvio Falleri al sassofono, Arianna e Marco Gavarini.

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La scaletta ripercorre tutta la carriera di Costello: i primi passi, le canzoni che lo hanno fatto conoscere all’estero, i brani dell’album True Italian Stories e alcuni classici della musica italiana riarrangiati per l’occasione, tra pop, jazz, swing e soul.

«Città di Castello è la mia casa, il luogo in cui risiedo, a cui sono profondamente legato e dove tutto è iniziato tanti anni fa nello storico pianobar Terzo Cerchio», dice il cantante. La serata, aggiunge, «sarà l’occasione per ripercorrere insieme tutta la mia storia musicale, chiudendo un cerchio ideale».

I biglietti si comprano online su Eventbrite. I posti in teatro sono limitati e conviene prenotare per tempo.