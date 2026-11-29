Pallavolo

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 11:46

Due set di vantaggio, un match point nel terzo e poi la rimonta dei padroni di casa. Il Città di Castello Pallavolo ha dovuto aspettare il tie break per tornare a vincere, ma da San Marino riporta due punti (21-25, 22-25, 26-24, 25-13, 10-15) che accorciano la distanza dalle squadre che stanno davanti in classifica e ridanno fiducia al gruppo.

Marco Bartolini ha cambiato formazione. Valenti giocava in posto 4 e Cappelletti era spostato da opposto. A partita in corso sono entrati anche Francesco Cesari da schiacciatore e Rumori al centro. Il dato che pesa di più è quello dei muri: 13 per i tifernati, 9 dei quali di Pietro Volpi, che ha chiuso con 18 punti e il 60% in attacco. Il miglior realizzatore è stato Cappelletti con 22, poi Conti con 16.

L’inizio è stato in salita, con San Marino avanti 7-3. Un ace di Cappelletti e un muro di Conti hanno riaperto il primo set, poi Volpi ha messo la freccia ancora a muro (11-12). Con la sua battuta float ha mandato in crisi la ricezione avversaria (16-20), e Conti ha chiuso con una diagonale. Sul 16-16 era rientrato da libero anche Lensi, fermo per un problema alla caviglia.

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L’esultanza tifernate nel tie break, sul 10-14

Nel secondo set il turno al servizio di Cappelletti ha prodotto lo 0-4 del 4-8. San Marino si è riavvicinata fino al 14-15, aiutata anche dalla regola del soffitto, e si è giocato punto a punto fino al 21-21. Lì Volpi e Cappelletti hanno chiuso i conti.

Il terzo set è quello dei rimpianti. Sotto 15-13, Castello ha pareggiato con Conti e sul 23-24 ha avuto la palla per chiudere la partita, senza riuscire a sfruttarla. Il colpo si è sentito nel quarto: subito sotto 6-2 e poi 11-6, anche per una palla nettamente fuori giudicata buona, la squadra si è disunita e Bartolini ha fatto riposare i titolari (25-13).

Nel tie break i tifernati sono partiti avanti 1-4 e si sono fatti riprendere sull’8-8. Poi il turno in battuta di Rumori ha fatto la differenza (8-11), e due punti di Cappelletti hanno chiuso il 3-2.

San Marino: Rondelli 1, Kohout 14, Frascio 20, Sorcinelli 8, Benvenuti 10, Gabellini 8, D’Isidoro 11, Ricciardi (L1), Giri (L2), Ceccolini. A disp.: Conti, Borghesi, Esposito. All. Pascucci.

Città di Castello Pallavolo: Troiani, Cappelletti 22, Valenti 4, Conti 16, Stoppelli 5, Volpi 18, Cesari L. (L1), Lensi (L2), Cesari F. 2, Rumori 2, Panizzi G., Panizzi L. A disp.: Cioffi, Celestini. All. Bartolini.

Arbitri: Roberta Devotelli ed Elisa Ballatori.