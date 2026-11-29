Cronaca

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 11:45

Un ragazzo di 15 anni, residente a Foligno, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo alla stazione ferroviaria di Nocera Umbra. Dalle perquisizioni sono saltati fuori 58 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 155 euro in contanti.

A fermarlo sono stati i militari della Stazione di Nocera Umbra, impegnati in un servizio di controllo allo scalo ferroviario. È uno dei controlli antidroga che l’Arma sta portando avanti in tutta la fascia eugubino-gualdese.

Durante gli accertamenti i carabinieri hanno deciso di loro iniziativa di perquisire il giovane, sia sulla persona sia nella sua abitazione. Il materiale trovato è stato sequestrato. Dai primi accertamenti la sostanza è risultata essere hashish.

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Per il quindicenne è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo che i militari hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, il ragazzo è stato sottoposto alla misura precautelare della permanenza in casa. Resterà nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità del giovane dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel rispetto della presunzione di innocenza.